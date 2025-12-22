GenSight bondit après l'obtention d'un accès compassionnel en France

GenSight Biologics bondit de près de 18% lundi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la délivrance d'une autorisation d'accès compassionnel en France pour sa thérapie génique dans le traitement de la NOHL, une maladie rare caractérisée par la dégénérescence de cellules rétiniennes.



La société biopharmaceutique indique que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait autorisé une autorisation d'accès compassionnel (AAC) pour le GS010/Lumevoq, un dispositif qui permet à des patients atteints de maladies graves, rares ou invalidantes de bénéficier d'un traitement ne disposant pas encore d'une autorisation de mise sur le marché.



Les demandes d'AAC ne peuvent être initiées que par des professionnels de santé, qui déposent auprès de l'ANSM des demandes nominatives pour des patients identifiés, l'agence évaluant ensuite ces demandes afin de décider leur autorisation.



Les patients pour lesquels une demande de traitement par GS010 est déposée devront répondre à des critères d'éligibilité spécifiques, notamment en ce qui concerne la durée écoulée depuis l'apparition de leur perte de vision.



La neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL) est une maladie mitochondriale rare, transmise par la mère, caractérisée par la dégénérescence des cellules ganglionnaires rétiniennes pouvant être à l'origine d'une perte de vision brutale et généralement irréversible.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de 17,9%, ce qui limitait autour de 57% son repli depuis le début de l'année, un exercice marqué par plusieurs levées de fonds dilutives, ce qui a eu pour effet de réduire mécaniquement la valeur de l'action et d'accentuer la défiance des investisseurs.



Malgré une trésorerie prolongée jusqu'en janvier 2026, les investisseurs anticipent de prochains appels au marché, ce qui avait récemment conduit plusieurs actionnaires à réduire leurs participations.