GenSight prolonge son horizon de trésorerie jusqu'en janvier 2026

GenSight Biologics a annoncé lundi avoir bouclé une levée de fonds d'un montant de près de deux millions d'euros qui va lui permettre de prolonger son horizon de trésorerie jusqu'en janvier 2026.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, précise que l'opération a été souscrite par deux actionnaires déjà existants, les fonds Invus et Alumni Capital.



La transaction fait suite au placement privé de 4,5 millions d'euros en deux tranches réalisé en juillet ainsi qu'à la levée de fonds de 3,7 millions d'euros conclue début octobre.



Dans un communiqué, GenSight explique que ce financement supplémentaire a été rendu possible par les dernières nouvelles positives sur le plan réglementaire, à savoir la première autorisation reçue de la part de la FDA pour un traitement compassionnel mené sur le le Lumevoq, sa thérapie génique contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), une maladie rare provoquant la cécité, due à une mutation d'un gène mitochondrial.



Ces fonds permettent à l'entreprise de disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités jusqu'à la prochaine étape réglementaire, attendue en France.



Suite à ces annonces, l'action GenSight reculait de 3,8% lundi à la Bourse de Paris.