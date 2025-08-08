Gérard Perrier : CA quasi stable au 1er semestre

Gérard Perrier Industrie, groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, affiche un chiffre d'affaires presque stable (+0,9%) à 157,9 millions d'euros pour le premier semestre 2025.



'Le dynamisme du pôle aéronautique et défense vient compenser le recul du pôle nucléaire', explique la direction, qui réitère son objectif d'une stabilisation de l'activité autour de 310 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025.



Elle précise aussi que sur le semestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 70 millions d'euros). En complément, le groupe détient 5,10% de son capital à fin juin.