La progression des marchés continue de soutenir, à bout de bras, la hausse des revenus des sociétés de gestion. Derrière cette dynamique, les marges stagnent depuis 2010. Le dernier rapport annuel du Boston Consulting Group sur l'asset management permet d'y voir plus clair, notamment sur le rôle que pourrait jouer l'intelligence artificielle dans les prochaines années.

Les encours mondiaux sous gestion ont atteint 147 000 milliards de dollars en 2025, en hausse de 11%, avec des marges agrégées supérieures à 30%. Mais cette croissance repose largement sur un moteur externe puisque plus de 80% de la progression des revenus provient de l’appréciation des marchés.

En France, les encours sous gestion restent à un niveau historique. Selon l’AFG, ils atteignent 5 421 milliards d’euros, en progression de 8% sur un an. Le marché demeure dominé par les filiales d’établissements de crédit, qui concentrent 3 458 milliards d’euros d’encours. Les sociétés entrepreneuriales, elles, représentent 72% des acteurs, mais seulement 487 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Depuis 2010, les encours mondiaux ont triplé et les revenus ont doublé. Les marges, en revanche, n’ont pas suivi. Elles stagnent, tandis que les coûts progressent plus vite que les revenus en rythme annualisé (5,4% contre 5,1%). Au-delà du fait que les gérants d’actifs doivent investir dans la scalabilité de leurs offres et dans des capacités technologiques plus avancées, BCG note également des pressions sur les frais et un modèle qui se complexifie.

Les offres de gestion active à frais élevés sont de plus en plus concurrencées par des solutions moins chères. En effet, les ETF et les fonds passifs dominent les flux nets et les institutionnels semblent en mesure de négocier puisque leurs frais ont été réduits de 3% par an depuis 15 ans.

Dans cet environnement, les gagnants sont ceux qui parviennent à capter les flux nets. La croissance de la gestion d’actifs ne repose plus seulement sur la gestion de grands mandats institutionnels classiques. Entre 2020 et 2025, les investisseurs particuliers ont représenté 61% de la croissance mondiale des encours. Avec le vieillissement de la population, l’épargne retraite est de plus en plus portée par des comptes individuels plutôt que par de grands régimes centralisés.

Cette évolution oblige les sociétés de gestion à changer de registre. S’adresser directement aux épargnants, c’est presque exercer un autre métier. Il faut davantage de marketing, de pédagogie, de service client, de reporting, de conformité et, de plus en plus, d’intelligence artificielle. L’exemple d’Indépendance AM est parlant : la société de gestion active française vient de rendre disponible son fonds Europe Mid au format ETF, éligible au PEA.

IA du changement

Aux côtés de la distribution, BCG identifie évidemment l’intelligence artificielle comme l’un des principaux leviers de transformation du secteur. Les changements associés pourraient permettre aux sociétés de gestion de faire redécoller leurs marges.

Selon les estimations du cabinet, les asset managers pourraient réduire leurs coûts de 25% à 35% sur trois à cinq ans, multiplier par deux à cinq leur couverture de recherche, et par trois à cinq la couverture client par chargé de relation. Les gains attendus supposent de reconstruire les processus, les données et l’organisation autour de l’IA, et non de simplement ajouter quelques outils de productivité aux équipes.

BCG avance même que l’intelligence artificielle pourrait améliorer le ratio de Sharpe des gérants de 5% à 20%. Mais le cabinet précise que ces gains ne seront pas répartis équitablement. Si tout le monde dispose d’outils d’analyse puissants, la capacité à produire de l’analyse deviendra moins différenciante.

Les acteurs capables de combiner distribution, technologie et maîtrise des coûts devraient donc creuser l’écart. À l’inverse, les gérants moins bien distribués risquent de voir leurs encours progresser avec les marchés, sans véritable amélioration de leur rentabilité.