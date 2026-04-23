Getlink accroît de 15% son CA à changes constants au 1er trimestre

Getlink affiche un chiffre d'affaires de 371 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 15% à taux de change constant, avec des contributions positives de ses trois divisions Eurotunnel, Europorte et Eleclink.

À 258 MEUR, le CA d'Eurotunnel, la division opérant le tunnel sous la Manche, a augmenté de 4%, "porté par la solidité du trafic du réseau ferroviaire, la poursuite du succès de la stratégie commerciale de LeShuttle et la résilience à la hausse du prix du pétrole".



Le CA de la division de fret ferroviaire Europorte a progressé de 5% à 43 MEUR, tandis que celui d'Eleclink a plus que doublé à 70 MEUR, "bénéficiant de marchés de l'électricité porteurs et d'une exploitation à pleine capacité de l'interconnexion".



"Dans un contexte de prix de l'énergie élevés et volatils, la diversification du portefeuille d'activités du groupe constitue un atout majeur", commente le directeur général Yann Leriche, qui confirme son objectif d'un EBITDA courant pour 2026 entre 820 et 860 MEUR.