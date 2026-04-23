Getlink accroît de 15% son CA à changes constants au 1er trimestre
Getlink affiche un chiffre d'affaires de 371 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en croissance de 15% à taux de change constant, avec des contributions positives de ses trois divisions Eurotunnel, Europorte et Eleclink.
À 258 MEUR, le CA d'Eurotunnel, la division opérant le tunnel sous la Manche, a augmenté de 4%, "porté par la solidité du trafic du réseau ferroviaire, la poursuite du succès de la stratégie commerciale de LeShuttle et la résilience à la hausse du prix du pétrole".
Le CA de la division de fret ferroviaire Europorte a progressé de 5% à 43 MEUR, tandis que celui d'Eleclink a plus que doublé à 70 MEUR, "bénéficiant de marchés de l'électricité porteurs et d'une exploitation à pleine capacité de l'interconnexion".
"Dans un contexte de prix de l'énergie élevés et volatils, la diversification du portefeuille d'activités du groupe constitue un atout majeur", commente le directeur général Yann Leriche, qui confirme son objectif d'un EBITDA courant pour 2026 entre 820 et 860 MEUR.
Getlink SE gère et exploite un tunnel ferroviaire sous la Manche reliant le Continent Européen au Royaume-Uni (le Tunnel sous la Manche). Getlink SE gère et commercialise directement un service de transport par navettes via le Tunnel sous la Manche transportant des passagers et des véhicules de transport de marchandises. Il gère également le passage de trains à très grande vitesse (Eurostar) et les services de fret ferroviaire d'autres compagnies ferroviaires via le Tunnel sous la Manche. Le Groupe gère aussi la filiale Europorte (qui comprend la société anglaise GB Railfreight) qui propose une large gamme de services de fret ferroviaire intégrés à la fois en France et au Royaume-Uni. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport par navettes (46,3%) : 24 navettes exploitées entre Calais (France) et Folkestone (Royaume-Uni), réparties entre 15 navettes de fret (pour le transport des camions) et 9 navettes passagers (pour le transport des véhicules et des autocars) ;
- prestations de services ferroviaires (25,7%) : Getlink SE assure le bon fonctionnement du passage, dans le tunnel, des trains de passagers d'Eurostar et des trains de marchandises exploités par d'autres compagnies ferroviaires ;
- réalisation et exploitation de l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche (14,1% ; ElecLink) ;
- transport ferroviaire de fret (10,8% ; Europorte) ;
- autres (3,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.