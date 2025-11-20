Getlink cède près de 2% après l'annonce par la 'Valuation office agency' (VOA) britannique de son projet d'augmenter de près de 200% le montant de la valeur imposable servant de base au calcul des 'business rates' de sa filiale Eurotunnel.

La charge afférente aux business rates pour Eurotunnel s'élève à 26 millions d'euros en 2025, et dans l'hypothèse d'un maintien de l'allégement transitoire, l'augmentation pourrait être de l'ordre de 15 MEUR en 2026, selon l'opérateur du tunnel sous la Manche.

Considérant cette hausse 'non justifiée et de nature confiscatoire', Eurotunnel a l'intention de poursuivre ses efforts de négociation auprès de la VOA et de ses autorités de tutelle jusqu'à la décision finale d'évaluation qui doit intervenir fin mars 2026.

Si le montant évoqué était confirmé, le groupe d'infrastructures de transport mettrait en oeuvre 'toutes les mesures à sa disposition pour faire valoir ses droits devant les autorités et/ou juridictions compétentes afin de préserver ses intérêts'.