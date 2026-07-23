Getlink relève son objectif annuel d'Ebitda

L'exploitant du tunnel sous la Manche a dévoilé une solide performance financière sur la première moitié de l'année 2026. Porté par le dynamisme de sa filiale d'interconnexion électrique Eleclink et une gestion tarifaire efficace au sein d'Eurotunnel, le groupe a rehaussé ses ambitions annuelles pour l'exercice en cours.

Au premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 824 millions d'euros, marquant une progression de 13% sur un an. Cette performance globale s'appuie sur la dynamique de ses trois piliers d'activité. Eleclink, le câble d'interconnexion électrique sous la Manche s'est imposé comme le véritable moteur du semestre. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 71% pour atteindre 157 millions d'euros (contre 92 millions d'euros au S1 2025), soutenu par une pleine disponibilité des installations et une stratégie commerciale capturant les opportunités du marché de l'énergie. En ce qui concerne Eurotunnel, l'activité historique a progressé de 3% à 574 millions d'euros, portée par un trafic record de passagers grande vitesse et une hausse de 4% du revenu moyen par véhicule sur ses Navettes Le Shuttle, évoluant pourtant dans un contexte économique contrasté. Enfin, Europorte, la filiale de fret ferroviaire a vu ses revenus grimper de 12%, à 93 millions d'euros, grâce à la signature d'importants contrats de gestion d'infrastructures.



L'Ebitda consolidé du groupe a progressé de 12% pour s'établir à 404 millions d'euros, notamment grâce à la contribution d'Eleclink qui a vu son Ebitda flamber de 79%, à 93 millions d'euros.



Soutenu par les résultats du premier semestre, Getlink a rehaussé son objectif annuel. Le groupe vise désormais un Ebitda 2026 compris entre 835 et 870 millions d'euros (contre de 820 à 860 millions d'euros précédemment).