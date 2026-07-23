L'exploitant du tunnel sous la Manche a dévoilé une solide performance financière sur la première moitié de l'année 2026. Porté par le dynamisme de sa filiale d'interconnexion électrique Eleclink et une gestion tarifaire efficace au sein d'Eurotunnel, le groupe a rehaussé ses ambitions annuelles pour l'exercice en cours.
Au premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 824 millions d'euros, marquant une progression de 13% sur un an. Cette performance globale s'appuie sur la dynamique de ses trois piliers d'activité. Eleclink, le câble d'interconnexion électrique sous la Manche s'est imposé comme le véritable moteur du semestre. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 71% pour atteindre 157 millions d'euros (contre 92 millions d'euros au S1 2025), soutenu par une pleine disponibilité des installations et une stratégie commerciale capturant les opportunités du marché de l'énergie. En ce qui concerne Eurotunnel, l'activité historique a progressé de 3% à 574 millions d'euros, portée par un trafic record de passagers grande vitesse et une hausse de 4% du revenu moyen par véhicule sur ses Navettes Le Shuttle, évoluant pourtant dans un contexte économique contrasté. Enfin, Europorte, la filiale de fret ferroviaire a vu ses revenus grimper de 12%, à 93 millions d'euros, grâce à la signature d'importants contrats de gestion d'infrastructures.
L'Ebitda consolidé du groupe a progressé de 12% pour s'établir à 404 millions d'euros, notamment grâce à la contribution d'Eleclink qui a vu son Ebitda flamber de 79%, à 93 millions d'euros.
Soutenu par les résultats du premier semestre, Getlink a rehaussé son objectif annuel. Le groupe vise désormais un Ebitda 2026 compris entre 835 et 870 millions d'euros (contre de 820 à 860 millions d'euros précédemment).
Getlink SE gère et exploite un tunnel ferroviaire sous la Manche reliant le Continent Européen au Royaume-Uni (le Tunnel sous la Manche). Getlink SE gère et commercialise directement un service de transport par navettes via le Tunnel sous la Manche transportant des passagers et des véhicules de transport de marchandises. Il gère également le passage de trains à très grande vitesse (Eurostar) et les services de fret ferroviaire d'autres compagnies ferroviaires via le Tunnel sous la Manche. Le Groupe gère aussi la filiale Europorte (qui comprend la société anglaise GB Railfreight) qui propose une large gamme de services de fret ferroviaire intégrés à la fois en France et au Royaume-Uni. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport par navettes (46,3%) : 24 navettes exploitées entre Calais (France) et Folkestone (Royaume-Uni), réparties entre 15 navettes de fret (pour le transport des camions) et 9 navettes passagers (pour le transport des véhicules et des autocars) ;
- prestations de services ferroviaires (25,7%) : Getlink SE assure le bon fonctionnement du passage, dans le tunnel, des trains de passagers d'Eurostar et des trains de marchandises exploités par d'autres compagnies ferroviaires ;
- réalisation et exploitation de l'interconnexion électrique dans le tunnel sous la Manche (14,1% ; ElecLink) ;
- transport ferroviaire de fret (10,8% ; Europorte) ;
- autres (3,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.