Getlink trouve un accord d'indemnisation avec les assureurs

Getlink annonce avoir conclu un accord avec ses compagnies d'assurance pour l'indemnisation des pertes d'exploitation d'Eleclink consécutives à la suspension de l'activité entre le 25 septembre 2024 et le 5 février 2025.

Le montant total d'indemnités s'élève à 55 millions d'euros, dont 5 MEUR d'ores et déjà comptabilisés au premier semestre 2025. Ce montant sera enregistré dans les comptes consolidés du groupe d'infrastructures de transport en 2025.



Getlink rappelle que son objectif d'EBITDA 2025, fixé en mars entre 780 et 830 MEUR, intégrait l'hypothèse d'une 1ère tranche d'indemnité de 15 MEUR dans l'attente de l'examen des dommages, des opérations d'expertise et de la validation avec les assureurs.



"Nous pensons que compte tenu de la provision, l'accord annoncé pourrait entraîner un impact net d'environ 27 MEUR sur l'EBITDA", estime RBC Capital Markets, qui s'attend toutefois à ce que "le marché considère cela comme un impact largement ponctuel".