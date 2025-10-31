L’action Getty Images a grimpé de plus de 16% vendredi à la suite de l’annonce d’un partenariat pluriannuel avec la start-up Perplexity AI. Cet accord prévoit l’intégration du contenu créatif et éditorial de Getty Images dans les outils de recherche alimentés par l’intelligence artificielle de Perplexity, positionnée comme une alternative aux moteurs traditionnels. En plus de l’utilisation des visuels, Perplexity s’engage à afficher les crédits photos et à fournir des liens vers les sources originales, une démarche saluée par Getty Images comme un gage de fiabilité et de transparence.

Ce partenariat illustre la montée en puissance des collaborations entre fournisseurs de contenu et plateformes d’IA générative, à l’heure où la précision et la traçabilité des informations deviennent un enjeu majeur. Getty Images y voit un moyen de valoriser son immense bibliothèque tout en s’adaptant aux nouveaux usages numériques. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés, mais le marché a salué cette initiative, voyant dans ce contrat une opportunité stratégique pour le groupe dans un environnement en pleine mutation.

Perplexity, qui développe un moteur de recherche synthétique et un navigateur intelligent baptisé Comet, se positionne face à des géants comme Alphabet et OpenAI, récemment entré sur ce créneau avec ChatGPT Atlas. En s’appuyant sur des contenus vérifiés et enrichis visuellement, la start-up espère se différencier par une expérience utilisateur plus transparente et engageante, renforcée désormais par les ressources de Getty Images.