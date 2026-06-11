L'essentiel :

- Le Conseil d'Administration de Gévelot S.A. met en oeuvre un programme de rachat d'actions limité à 8 % du capital.

- Le coût financier maximum est fixé à 15 millions d'euros.

- La validité du programme est établie jusqu'au 11 décembre 2027.



Le Conseil d'Administration de Gévelot S.A. a décidé, le 11 juin 2026, à l'issue de l'Assemblée Générale Mixte, de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions. Ce programme est limité à 8 % du capital de la société, avec un coût financier maximum de 15 millions d'euros.



L'objectif principal de ce programme est le rachat d'actions en vue de leur annulation, en une ou plusieurs fois, selon la décision du Conseil d'Administration. Les achats seront réalisés conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché (MAR) et du règlement délégué (UE) 2016/1052. La société ne dispose pas de contrat de liquidité. La validité du programme est fixée jusqu'au 11 décembre 2027.



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