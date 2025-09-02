Le rendement des gilts britanniques à 30 ans a grimpé à son plus haut niveau depuis 1998, atteignant 5,680% et dépassant celui de toutes les autres économies du G7. Cette envolée reflète à la fois les inquiétudes mondiales liées à la dette souveraine et des doutes spécifiques sur la trajectoire économique et budgétaire du Royaume-Uni.

Les rendements des gilts servent de baromètre des marchés envers la politique budgétaire britannique. Alors que les obligations de plus courte maturité reflètent plutôt les décisions immédiates des banques centrales, le 30 ans révèle des inquiétudes profondes sur l'inflation, le potentiel de croissance et la discipline budgétaire à long terme. Avec une inflation toujours élevée au Royaume-Uni, la pire du G7, les investisseurs exigent une prime plus forte pour détenir de la dette libellée en livres sterling.

Cette flambée s'inscrit dans un mouvement mondial de vente massive d'obligations souveraines, alimenté par la montée des déficits publics. Aux États-Unis, la tentative de Donald Trump de révoquer un gouverneur de la Fed a accentué la volatilité, faisant grimper les rendements des Treasuries et provoquant des secousses sur les marchés internationaux. En Allemagne, le Bund à 30 ans a également atteint un sommet inédit depuis 14 ans, illustrant le caractère global du phénomène.

L'évolution des gilts et leur position mondiale

Autrefois considérés comme un placement de "bon père de famille" pour les fonds de pension et les épargnants prudents, les gilts sont devenus beaucoup plus sensibles à la politique intérieure et aux tendances globales. Leur trajectoire reflète celle du Royaume-Uni : stabilité des années 2000, expérimentations monétaires post-2008, puis turbulences post-Brexit. Aujourd'hui, les gilts doivent intégrer non seulement inflation et taux d'intérêt, mais aussi imprévisibilité politique et excès budgétaires.

Source : World Government Bonds

Par rapport à leurs homologues mondiaux, les gilts proposent désormais un rendement nettement plus élevé. Cela pourrait finir par attirer les acheteurs internationaux, mais cela montre également à quel point les investisseurs sont devenus inquiets quant aux perspectives économiques de la Grande-Bretagne. Ailleurs, les obligations d'État japonaises restent proches de zéro en raison du contrôle de la courbe des taux par la Banque du Japon. Les bons du Trésor américain, bien que sous pression, bénéficient du statut de monnaie de réserve du dollar. Les obligations allemandes continuent de bénéficier d'une prime de sécurité. Dans ce contexte, les gilts britanniques semblent plus risqués, plus exposés aux erreurs politiques, mais aussi plus attrayants pour les spéculateurs que pour les détenteurs à long terme.

Cependant, le Royaume-Uni n'est pas le seul à faire l'objet d'une surveillance étroite. De ce côté de la Manche, les obligations d'État françaises sont aussi entrées en territoire inconnu. Les rendements à 10 ans de l'Italie ont désormais rattrapé ceux de la France, voire les ont dépassés dans certains cas. Notre pays est confronté à une érosion de sa réputation budgétaire et à une fragilité politique croissante. Les efforts de François Bayrou pour réduire le déficit n'ont pas convaincu les marchés. Sans majorité parlementaire, les tentatives de la France pour rétablir la discipline budgétaire risquent de rester dans l'impasse législative. En conséquence, les investisseurs traitent les obligations françaises avec un scepticisme inhabituel.

En revanche, l'Italie de Giorgia Meloni est apparue comme un refuge relativement sûr. Malgré un ratio dette/PIB plus élevé, l'ajustement budgétaire rapide de Rome, qui a permis de réduire le déficit de 4,3% à 2,8% en un an, a été salué par les marchés. La coalition de Mme Meloni, autrefois considérée comme un risque, est désormais perçue comme un modèle de stabilité, du moins par les détenteurs d'obligations.

Source : MarketScreener

Gilt vs OAT vs BTP

Ce remaniement de la hiérarchie des marchés obligataires montre que la dette souveraine n'est plus évaluée uniquement sur la base d'indicateurs macroéconomiques. La cohérence politique, le risque d'exécution et la crédibilité importent autant que les ratios d'endettement ou la croissance globale.

Dans ce contexte, le Royaume-Uni se distingue. Non pas parce que ses problèmes sont particulièrement graves, mais parce que son discours manque de cohérence, entre inflation élevée, hausses d'impôts, croissance atone et un déficit qui reste obstinément élevé. Rachel Reeves pourrait chercher à rassurer les marchés avec des hausses d'impôts cet automne, mais de telles mesures pourraient ralentir davantage l'économie, laissant le Royaume-Uni pris dans un cercle vicieux de stagnation et de coûts d'endettement plus élevés.

Toutefois, la hausse des rendements des gilts britanniques au-dessus de 5,6% est considérée par Allianz à la fois comme un avertissement et une opportunité. Ses analystes considèrent que les marchés testent Rachel Reeves avant son budget d'automne, les "bond vigilantes" tapis dans l’ombre, prêts à sanctionner la moindre dérive budgétaire. Le message est clair : les coûts d'emprunt à long terme de la Grande-Bretagne ne se stabiliseront que si la chancelière parvient à convaincre les investisseurs qu'elle dispose d'une marge de manœuvre crédible et d'un plan pour rétablir la discipline. Sa tâche ne consiste pas seulement à équilibrer les comptes, mais aussi à persuader les marchés que la Grande-Bretagne dispose de la puissance budgétaire nécessaire pour naviguer dans un monde caractérisé par des primes plus élevées et une incertitude géopolitique croissante.

L'époque de la dichotomie claire entre le cœur et la périphérie de l'Europe semble révolue. La France en fait l'amère expérience. Tout comme la Grande-Bretagne. Et si la reprise de l'Italie peut encore s'avérer fragile, son moment de gloire rappelle avec force que les marchés récompensent non seulement la discipline, mais aussi la cohérence politique et la crédibilité.