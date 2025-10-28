GitHub, la filiale de Microsoft dédiée aux développeurs, a présenté mardi Agent HQ, une nouvelle plateforme destinée à centraliser la gestion des agents d’intelligence artificielle issus de différents fournisseurs, dont OpenAI, Alphabet, Anthropic, xAI et Cognition. Conçue comme un "centre de contrôle", cette interface permettra de superviser, coordonner et suivre en temps réel les agents spécialisés dans le développement logiciel, dont le nombre a explosé avec la montée en puissance de l’IA générative. "Nous voulons mettre de l’ordre dans le chaos de l’innovation", a déclaré Kyle Daigle, directeur des opérations de GitHub, soulignant la complexité croissante de ces outils aux méthodes d’exécution hétérogènes.

Grâce à Agent HQ, les utilisateurs pourront assigner des tâches, surveiller leur progression et intervenir lorsque les agents s’écartent de leurs objectifs. La plateforme sera progressivement ouverte aux abonnés de GitHub Copilot, avec un accès anticipé à OpenAI Codex dans VS Code Insiders pour les utilisateurs de Copilot Pro+. L’initiative vise à offrir un environnement unifié et interopérable aux développeurs, dans un écosystème fragmenté par la multiplication des agents autonomes.

GitHub, racheté par Microsoft en 2018, compte aujourd’hui plus de 180 millions d’utilisateurs et affirme connaître sa plus forte croissance historique. En lançant Agent HQ, la société entend renforcer sa position au cœur de l’écosystème du développement assisté par IA, en favorisant la collaboration et la fluidité entre les outils des différents acteurs du secteur.