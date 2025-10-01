Givaudan a annoncé son intention d'acquérir Belle Aire Creations, une maison de parfums américaine.
La transaction s'inscrit dans la stratégie 2030 de Givaudan visant à étendre sa portée auprès des clients locaux et régionaux.
Gilles Andrier, CEO de Givaudan, a déclaré : ' L'acquisition de Belle Aire Creations représente une étape importante pour Givaudan alors que nous poursuivons notre parcours pour assurer une croissance durable à long terme. Leurs solides partenariats avec les clients et leur esprit d'entreprise s'alignent parfaitement avec notre vision et nos valeurs'.
Maurizio Volpi, Président Fragrance & Beauty chez Givaudan, a ajouté : ' Cette acquisition nous permettra de combiner nos ressources créatives mondiales avec l'expertise régionale approfondie de Belle Aire Creations afin d'offrir des solutions gagnantes à nos clients'.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
