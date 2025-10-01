Givaudan acquisition de Belle Aire Creations aux États-Unis

Givaudan a annoncé son intention d'acquérir Belle Aire Creations, une maison de parfums américaine.



La transaction s'inscrit dans la stratégie 2030 de Givaudan visant à étendre sa portée auprès des clients locaux et régionaux.



Gilles Andrier, CEO de Givaudan, a déclaré : ' L'acquisition de Belle Aire Creations représente une étape importante pour Givaudan alors que nous poursuivons notre parcours pour assurer une croissance durable à long terme. Leurs solides partenariats avec les clients et leur esprit d'entreprise s'alignent parfaitement avec notre vision et nos valeurs'.



Maurizio Volpi, Président Fragrance & Beauty chez Givaudan, a ajouté : ' Cette acquisition nous permettra de combiner nos ressources créatives mondiales avec l'expertise régionale approfondie de Belle Aire Creations afin d'offrir des solutions gagnantes à nos clients'.