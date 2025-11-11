Givaudan gagne près de 2% à Zurich, aidé par des propos de Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 3600 à 3800 francs suisses sur le titre du fournisseur helvétique d'arômes et de parfums.

'Givaudan a démontré une capacité constante à surpasser ses pairs et ses clients majeurs à toutes les étapes du cycle', souligne le broker, qui pointe aussi son entrée sur des marchés adjacents qui 'représente une option de croissance à faible risque'.