Givaudan : Christian Stammkoetter deviendra CEO en mars

Givaudan indique que Gilles Andrier quittera ses fonctions de chief executive officer (CEO) à compter du 1er mars 2026, après une carrière de plus de 30 ans au sein du groupe suisse d'arômes et de parfums, dont 20 ans à sa tête en tant que CEO.



Pour lui succéder comme CEO, le conseil d'administration annonce aussi avoir désigné Christian Stammkoetter, actuellement président pour l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique et membre du comité exécutif de Danone.



'Il apportera plus de 25 ans d'expérience mondiale dans les biens de consommation à rotation rapide, des soins personnels aux aliments, en passant par les boissons et la nutrition, dans plusieurs zones géographiques', souligne Givaudan.



Par ailleurs, Calvin Grieder fait part de son intention de quitter la présidence du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 19 mars 2026. Le conseil proposera alors l'élection de Gilles Andrier au poste de président du conseil.