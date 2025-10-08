Givaudan lance la construction d'un nouveau site de production dans l'Ohio

Givaudan a annoncé l'inauguration de son nouveau site de production de liquides à Reading, dans l'Ohio dans la région nord-américaine.



Le nouveau site représente un investissement initial de 187 millions de francs suisses (215 millions de dollars). Il va s'étendra sur 24 000 mètres carrés.



La nouvelle installation créera plus de 300 emplois dans divers domaines de compétences.



La construction du site est en cours, l'achèvement est prévu dans 18 mois et les opérations partielles devraient commencer dès 2027. Givaudan Taste & Wellbeing compte actuellement 17 sites aux États-Unis et au Canada.



' Cette nouvelle installation représente notre plus gros investissement aux États-Unis depuis de nombreuses années, démontrant l'importance du marché pour Givaudan et pour l'industrie agroalimentaire'. a déclaré Gilles Andrier, Directeur Général.