Givaudan a annoncé l'inauguration de son nouveau site de production de liquides à Reading, dans l'Ohio dans la région nord-américaine.
Le nouveau site représente un investissement initial de 187 millions de francs suisses (215 millions de dollars). Il va s'étendra sur 24 000 mètres carrés.
La nouvelle installation créera plus de 300 emplois dans divers domaines de compétences.
La construction du site est en cours, l'achèvement est prévu dans 18 mois et les opérations partielles devraient commencer dès 2027. Givaudan Taste & Wellbeing compte actuellement 17 sites aux États-Unis et au Canada.
' Cette nouvelle installation représente notre plus gros investissement aux États-Unis depuis de nombreuses années, démontrant l'importance du marché pour Givaudan et pour l'industrie agroalimentaire'. a déclaré Gilles Andrier, Directeur Général.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
