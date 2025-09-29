Givaudan a célébré l'inauguration de son nouveau site à Guangzhou en Chine. Le nouveau site, situé sur un terrain d'environ 30 000 mètres carrés comprendra un centre créatif avec des équipes d'évaluation, de marketing, de vente et d'application, ainsi que des parfumeurs créatifs et des analystes de parfumerie.
L'installation comprendra également un site de production hautement automatisé pour soutenir l'expansion de l'activité parfums de Givaudan en Chine.
D'ici deux ans, environ 150 employés quitteront le site existant pour s'installer dans ces nouvelles installations.
Gilles Andrier, Directeur Général, a déclaré : ' Cette inauguration est une étape importante dans notre engagement continu en Chine, témoignant de notre confiance dans le potentiel du marché et de notre capacité à investir pour une croissance durable'.
Yaling Li, responsable des parfums pour la Chine et la Corée, a ajouté : ' S'appuyant sur deux centres de création à Shanghai et Guangzhou ainsi que sur deux sites de production à Changzhou et Guangzhou, notre équipe de parfums disposera d'une empreinte et d'une capacité inégalées en Chine pour servir nos clients et mieux saisir les opportunités de croissance de ce marché dynamique'.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
