Givaudan : objectifs fixés pour le cycle 2030

Présentant sa prochaine stratégie sur cinq ans, Givaudan fait part de ses objectifs pour son cycle 2030, dont une croissance moyenne de ses ventes de 4-6% à données comparables, ainsi qu'un cash-flow libre moyen supérieur à 12%.



'Dans le paysage de consommation en évolution rapide d'aujourd'hui, la société a identifié une série de tendances et d'opportunités, qui sont entièrement alignées sur l'étendue de ses capacités', affirme le fournisseur d'arômes et de parfums.



Au cours des cinq prochaines années, le groupe helvétique a donc l'intention de 'tirer parti de ses forces pour renforcer son leadership dans son coeur de métier et poursuivre son expansion dans les secteurs adjacents à forte valeur ajoutée'.



Souhaitant à la fois étendre sa clientèle, renforcer sa présence géographique et élargir ses catégories de produits, Givaudan continuera à 'rechercher activement des occasions d'acquisition qui s'alignent sur ses domaines d'intérêt stratégiques'.