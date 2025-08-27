Présentant sa prochaine stratégie sur cinq ans, Givaudan fait part de ses objectifs pour son cycle 2030, dont une croissance moyenne de ses ventes de 4-6% à données comparables, ainsi qu'un cash-flow libre moyen supérieur à 12%.
'Dans le paysage de consommation en évolution rapide d'aujourd'hui, la société a identifié une série de tendances et d'opportunités, qui sont entièrement alignées sur l'étendue de ses capacités', affirme le fournisseur d'arômes et de parfums.
Au cours des cinq prochaines années, le groupe helvétique a donc l'intention de 'tirer parti de ses forces pour renforcer son leadership dans son coeur de métier et poursuivre son expansion dans les secteurs adjacents à forte valeur ajoutée'.
Souhaitant à la fois étendre sa clientèle, renforcer sa présence géographique et élargir ses catégories de produits, Givaudan continuera à 'rechercher activement des occasions d'acquisition qui s'alignent sur ses domaines d'intérêt stratégiques'.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).