Givaudan ouvre un nouveau Centre d'Innovation en Biotechnologie Blanche (BIC) à Toulouse

Givaudan annonce l'ouverture de son nouveau Centre d'Innovation en Biotechnologie Blanche (BIC) à Toulouse.



Positionné au sein de l'écosystème de R&D et d'innovation en biotechnologie de Givaudan, le site travaillera en synergie avec les autres centres d'Orsay et de Pomacle.



Le BIC de Toulouse comprendra des laboratoires de pointe qui consolideront l'expertise de Givaudan en biotechnologie blanche, notamment un laboratoire de fermentation dédié et une zone de développement de la biocatalyse.



' Ce nouveau centre renforce l'empreinte mondiale de Givaudan, en renforçant la collaboration entre nos différents sites pour co-créer l'avenir de la beauté, conformément à notre stratégie 2030' a déclaré Gilles Andrier, CEO de Givaudan.