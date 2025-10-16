Givaudan annonce l'ouverture de son nouveau Centre d'Innovation en Biotechnologie Blanche (BIC) à Toulouse.
Positionné au sein de l'écosystème de R&D et d'innovation en biotechnologie de Givaudan, le site travaillera en synergie avec les autres centres d'Orsay et de Pomacle.
Le BIC de Toulouse comprendra des laboratoires de pointe qui consolideront l'expertise de Givaudan en biotechnologie blanche, notamment un laboratoire de fermentation dédié et une zone de développement de la biocatalyse.
' Ce nouveau centre renforce l'empreinte mondiale de Givaudan, en renforçant la collaboration entre nos différents sites pour co-créer l'avenir de la beauté, conformément à notre stratégie 2030' a déclaré Gilles Andrier, CEO de Givaudan.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
