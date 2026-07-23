Givaudan pénalisé par des effets de change et des coûts exceptionnels

Le géant suisse des arômes et parfums (-5,68%, à 3 191 francs suisses) a publié des résultats semestriels marqués par une hausse de ses ventes en monnaies locales, mais fortement impactés par l'appréciation du franc suisse et par des charges financières exceptionnelles.

Au premier semestre 2026, Givaudan a enregistré un chiffre d'affaires de 3,799 milliards de francs suisses. En données publiées, les ventes reculent de 1,7% en raison de l'effet de change négatif, mais affichent une progression de 3,6% sur une base comparable.



La dynamique commerciale est restée portée par la division Fragrance & Beauty, dont le chiffre d'affaires a atteint 2,010 milliards de francs suisses, en hausse de 6,5% en comparable. Les Parfums pour le grand public et la Parfumerie fine (+7,3% en comparable) se sont imposés comme les principaux moteurs.



A l'inverse, la division Taste & Wellbeing a connu un rythme plus modéré avec un chiffre d'affaires de 1,789 milliard de francs suisses, en légère hausse de 0,5% en comparable, mais en repli de 6,3% en francs suisses.



En parallèle, la marge brute s'est améliorée en passant de 44 à 44,5%, mais les indicateurs de rentabilité opérationnelles ont été pénalisés par des éléments exceptionnels. Givaudan a comptabilisé 103 millions de francs suisses de charges non récurrentes, liées à des accords et provisions pour litiges, des frais de restructuration ainsi qu'aux coûts associés aux enquêtes des autorités de la concurrence dans le secteur de la parfumerie.



Enfin, le bénéfice net semestriel ressort à 475 millions de francs suisses, contre 592 millions un an plus tôt.



Les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à acheter, avec une cible de cours de 3 700 francs suisses.



La banque d'investissement américaine relève que le chiffre d'affaires est supérieur à ses attentes et à celles du consensus. L'Ebitda ajusté est de son côté seulement 1% au-dessus de l'estimation de Jefferies, tandis que la marge d'Ebitda ajusté est conforme.