UBS maintient sa note Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 3670 francs suisses après l'annonce des chiffres trimestriels.
'Nous révisons légèrement à la hausse nos estimations de BPA pour 2025 (+2 %) et 2026 (+1 %) suite à la mise à jour des ventes du troisième trimestre 2025 publiée hier' indique UBS.
'Nous prévoyons que les actions sous-performeront légèrement à l'ouverture aujourd'hui, compte tenu des attentes revues à la hausse des acheteurs à la suite de la publication' rajoute l'analyste dans son étude du jour.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
