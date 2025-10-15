UBS maintient sa note Neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 3670 francs suisses après l'annonce des chiffres trimestriels.

'Nous révisons légèrement à la hausse nos estimations de BPA pour 2025 (+2 %) et 2026 (+1 %) suite à la mise à jour des ventes du troisième trimestre 2025 publiée hier' indique UBS.

'Nous prévoyons que les actions sous-performeront légèrement à l'ouverture aujourd'hui, compte tenu des attentes revues à la hausse des acheteurs à la suite de la publication' rajoute l'analyste dans son étude du jour.