GL events confirme ses objectifs 2025

GL events enregistre une croissance de 7.4% du chiffre d'affaires en 2025 à change constant et de 5.3% par rapport à fin 2024, avec un chiffre d'affaires record de 1,721 milliard d'euros.



GL events Live réalise un chiffre d'affaires annuel de 968,8 MEUR, dont 62% réalisés à l'international.



GL events Exhibitions affiche une croissance de 41,5% au cours de l'exercice 2025, portant la croissance du chiffre d'affaires du pôle à 238,1 MEUR. Au quatrième trimestre 2025, le pôle affiche un chiffre d'affaires en hausse de 49%, soit 43,8 MEUR par rapport à 29,4 MEUR au 4ème trimestre 2024.



GL events Venues clôture l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires de 514,1 MEUR, en progression de 16,2%, principalement porté par l'activité en France, en Europe et au Brésil. Au quatrième trimestre, le pôle Venues affiche une croissance de 32% avec un chiffre d'affaires de 163,1 MEUR, par rapport à 123,5 MEUR au 4ème trimestre 2024.



GL events confirme ses objectifs 2025. Le groupe vise une amélioration de sa marge opérationnelle et un programme de Capex de l'ordre de 80 MEUR.



La dette nette à fin décembre 2025 (hors IFRS 16) sera en amélioration par rapport à fin décembre 2024.