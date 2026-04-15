GL Events : croissance de 9% des revenus au premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires de GL Events s'établit à 468,1 millions d'euros, en croissance de 8,9% par rapport au premier trimestre 2025 et de 9,4% à à périmètre et taux de change constants. L'activité internationale représente 51% du chiffre d'affaires de ce trimestre contre 49% à la même période en 2025.

GL Events Live affiche une croissance de 28,7% à 251,5 MEUR, comparé à 195,5 MEUR au premier trimestre 2025. Le pôle affiche une croissance de 31% à périmètre et taux de change constants.



GL Events Exhibitions dégage un chiffre d'affaires de 93,7 MEUR au premier trimestre 2026, période impactée par une biennalité défavorable, soit -24% comparé au premier trimestre 2025 et -24,1% à périmètre et taux de change constants.



GL Events Venues enregistre au premier trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 122,8 MEUR, en hausse de 10,4% comparé au premier trimestre 2025 et 9,4% à périmètre et taux de change constants.



Malgré un contexte géopolitique toujours instable, GL events anticipe une nouvelle année de développement portée par les activités de GL Events Live et GL Events Venues :



- une croissance à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires supérieure à 8%

- une croissance de son résultat opérationnel

- un programme de capex de l'ordre de 80 MEUR



En outre, hors opérations de croissance externe en cours d'étude ou de finalisation, la dette nette du groupe devrait continuer de baisser légèrement et les ratios de financement s'améliorer.