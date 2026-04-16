GL events dans le rouge malgré un début d'année solide

Le groupe intégré des métiers de l'évènement (-2,59%) n'est pas récompensé en Bourse en ce début de matinée malgré l'annonce d'une hausse de 8,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires consolidé de GL events sur la période s'établit à 468,1 millions d'euros, en croissance de 9%. Tous les pôles sont en hausse hormis GL Events Exhibitions, en recul de 24%. L'activité internationale pèse 51% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, contre 49% un an plus tôt.



Malgré un contexte géopolitique toujours instable, la société aborde l'année en cours avec confiance et table sur une nouvelle année de développement, soutenue par le dynamisme de ses activités Live et Venues. "Le groupe vise ainsi une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 8% à périmètre et taux de change constants, accompagnée d'une progression du résultat opérationnel. Dans le même temps, il prévoit de maintenir un niveau d'investissements soutenu, avec un programme de capex estimé autour de 80 MEUR. Par ailleurs, hors opérations de croissance externe actuellement à l'étude ou en cours de finalisation, GL events anticipe une nouvelle légère baisse de sa dette nette, ainsi qu'une amélioration continue de ses ratios de financement", détaille le groupe dans un communiqué.



"Le début d'année est bon, et le management s'est montré très confiant dans le fait de dépasser la guidance annuelle encore au premier semestre. Des

opérations de M&A pourraient avoir lieu, le levier du groupe le permettant, mais uniquement dans des prix disciplinés", souligne Oddo BHF, qui maintient sa recommandation surperformance sur le dossier.



"Il s'agit d'une publication solide qui étaye la thèse d'une croissance rentable sur l'année 2026. Après mise à jour de nos scénarios, nous réitérons notre recommandation acheter", précise pour sa part Portzamparc.



"Comme attendu, l'activité a été notamment tirée par le pôle Live (+29%), avec les JO de MilanCortina et la préparation des Jeux Asiatiques. Les objectifs financiers sont confirmés", résume TP Icap Midcap, à l'achat sur le titre.



Depuis le début de l'année, l'action GL events avance de 7%.