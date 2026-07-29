Glencore bondit, la puissance du négoce éclipse un premier semestre minier mitigé

Glencore (+3,57% à 524,60 pence) enregistre l'une des plus fortes progressions du FTSE 100 à la Bourse de Londres. Malgré des volumes de production contrastés au 1er semestre 2026, le géant du négoce et de l'extraction de métaux, minéraux et produits pétroliers rassure le marché. Il maintient l'essentiel de ses objectifs annuels grâce à un redressement attendu au 2e semestre et à une performance exceptionnelle de sa division Commercialisation (Marketing).

Le cuivre tire la croissance, le zinc et le cobalt sous pression



Au cours des six premiers mois de l'année 2026, la production de cuivre de Glencore s'est élevée à 397 000 tonnes, enregistrant une hausse notable de 15% (+53 100 tonnes) sur un an. Cette dynamique positive s'explique principalement par un taux d'extraction accru, une amélioration des teneurs chez African Copper (+55 000 tonnes) ainsi que de teneurs plus élevées sur le gisement péruvien d'Antamina (+27 700 tonnes). African Copper est l'une des divisions opérationnelles clé du groupe, regroupant ses gigantesques gisements et usines de transformation de cuivre et de cobalt situés en République démocratique du Congo (RDC).



Ces gains ont permis d'absorber l'impact de la fermeture planifiée de la mine australienne de cuivre de Mount Isa survenue en juillet 2025 (-20 400 tonnes).



En revanche, les autres métaux industriels accusent le coup.



La production de cobalt chute de 46% à 10 200 tonnes, soit une baisse de 8 700 tonnes en glissement annuel. Elle a été pénalisée par le régime de quotas d'exportation de cobalt actuellement appliqué par le gouvernement de la République démocratique du Congo.



En repli de 21%, la production de zinc s'est élevée à 365 600 tonnes (-99 600 tonnes) par rapport au 1er semestre 2025. Elle a été pénalisée par la fin de vie de la mine de Lady Loretta en Australie fin 2025 (-51 000 tonnes), la cession de la mine canadienne de Kidd le 1er juin 2026 et à des teneurs en zinc plus faibles à Antamina, au Pérou (-39 200 tonnes).



La production de nickel s'est élevée à 35 800 tonnes, globalement en ligne avec le 1er semestre 2025.



Du côté des combustibles fossiles, la production de charbon sidérurgique s'est élevée à 13,5 millions de tonnes (Mt), en baisse de 14% soit 2 Ce recul s'explique par une baisse de production chez EVR, reflétant principalement un débit et des rendements inférieurs qui devraient se normaliser au 2e semestre. Ils seront partiellement compensés par des volumes plus élevés en Australie.



La production de charbon énergétique recule de 2% sur un an à 47,4 Mt (-0,9 Mt de tonnes, sous l'effet de la réduction volontaire de production mise en oeuvre sur le site de Cerrejon (Colombie) depuis le 2e trimestre 2025 pour s'adapter aux conditions de marché.



Sur le segment des métaux précieux, la production d'or dégringole de 44% à 168 000 onces. En revanche, la production d'argent a progressé de 2,3% à 9,306 millions d'onces.



Division Commercialisation : un EBIT ajusté plus que doublé



Le véritable catalyseur de la hausse du cours de Bourse ce mercredi réside dans la performance spectaculaire du segment Commercialisation (Marketing). L'activité de négoce (achat, transport, arbitrage et revente de matières premières à l'échelle mondiale) confirme son rôle de stabilisateur de bénéfices.



Glencore anticipe pour cette division un EBIT ajusté au 1er semestre d'environ 3,3 milliards de dollars, soit plus du double des 1,4 MdEUR générés au premier semestre 2025. Cette surperformance illustre la capacité du groupe à tirer parti de la volatilité des cours pour générer du profit, indépendamment des contraintes de production minière.



Côté prévisions, la production pour l'ensemble de l'année 2026 reste inchangée pour le cuivre, le zinc et le nickel, anticipant une nette accélération au 2e semestre. Le groupe prévoit une production de cuivre comprise entre 810 000 et 870 000 tonnes en 2026, contre 851 600 tonnes en 2025. L'estimation pour le zinc se situe entre 700 000 et 740 000 tonnes, contre 969 400 tonnes en 2025, et celle pour le nickel entre 70 000 et 80 000 tonnes, contre 71 900 tonnes.



La direction de Glencore précise que "le maintien de ses prévisions initiales pour le cuivre et le zinc, implique une révision à la hausse à périmètre constant. En effet, la vente du gisement de Kidd (Canada) le 1er juin 2026 entrainera une perte d'environ 20 kt (kilo-tonne) de zinc et 11 kt de cuivre sur le reste de l'année.



Toutefois, les prévisions pour le charbon sidérurgique en 2026 ont été resserrées dans une fourchette de 30 à 32 millions de tonnes, contre 30 à 34 millions de tonnes prévues initialement. En 2025, la production s'élevait à 32,5 millions de tonnes.



La production de charbon thermique pour 2026 a été révisé à la hausse, entre 96 et 101 millions de tonnes, contre une fourchette de 95 à 100 millions de tonnes précédemment. La production était de 98 millions de tonnes en 2025.



Jefferies réitère son opinion à l'Achat



Saluant cette publication, Jefferies a réitéré sa recommandation à l'achat. "Si la production sur ce 1er semestre a été légèrement inférieure au consensus et à ses attentes pour le cuivre et le charbon sidérurgique, elle a été meilleure que prévu pour le zinc et le charbon thermique. La division Marketing s'est démarquée avec un EBIT sur cette période supérieur aux attentes, s'élevant à 3,3 MdsUSD. Glencore devrait connaître un second semestre très solide", souligne le bureau d'analyses.



En outre, Jefferies considère que "Glencore continue de figurer parmi ses valeurs préférées dans le secteur, en raison de son profil de matières premières (commodity mix), de son potentiel de flux de trésorerie sur l'ensemble du cycle, de sa valorisation et de sa capacité à bénéficier d'une consolidation du secteur minier à grande échelle, que ce soit en tant qu'acquéreur ou comme cible".



Selon les multiples de valorisation du broker, (non encore mises à jour pour intégrer le rapport de production du premier semestre), Glencore se négocie sur des niveaux attractifs pour 2027, avec un ratio VE/EBITDA de 5,5x et un P/E de 11,1x.