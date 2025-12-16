Glencore réalise l'acquisition de 100 % de Compañía Minera Quechua au Pérou

Glencore annonce le renforcement de sa présence au Pérou avec l'acquisition du projet Quechua adjacent à son activité d'Antapaccay



Glencore Peru Holding, une entité péruvienne contrôlée par Glencore, a annoncé l'acquisition de 100 % des actions de Compañía Minera Quechua, y compris la pleine propriété du projet de cuivre Quechua situé à Espinar, Cusco.



" L'ajout du projet quechua à notre portefeuille élargit encore notre investissement dans Espinar. Plus important encore, le projet a le potentiel de soutenir notre mine d'Antapaccay compte tenu de sa proximité avec l'exploitation et son projet Coroccohuayco ", a déclaré Luis Rivera, directeur des opérations pour l'Amérique du Sud chez Glencore.



" La zone est très minéralisée, offrant un potentiel de volume et une longévité ", a déclaré Jon Evans, Industrial Lead Copper chez Glencore.

