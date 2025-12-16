Glencore annonce le renforcement de sa présence au Pérou avec l'acquisition du projet Quechua adjacent à son activité d'Antapaccay
Glencore Peru Holding, une entité péruvienne contrôlée par Glencore, a annoncé l'acquisition de 100 % des actions de Compañía Minera Quechua, y compris la pleine propriété du projet de cuivre Quechua situé à Espinar, Cusco.
" L'ajout du projet quechua à notre portefeuille élargit encore notre investissement dans Espinar. Plus important encore, le projet a le potentiel de soutenir notre mine d'Antapaccay compte tenu de sa proximité avec l'exploitation et son projet Coroccohuayco ", a déclaré Luis Rivera, directeur des opérations pour l'Amérique du Sud chez Glencore.
" La zone est très minéralisée, offrant un potentiel de volume et une longévité ", a déclaré Jon Evans, Industrial Lead Copper chez Glencore.
Glencore plc est spécialisé dans la production et la distribution de métaux, de minéraux et de produits pétroliers à destination notamment des industries automobile, sidérurgique et agroalimentaire. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services logistiques, d'approvisionnement et de financement. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pétroliers, coke et charbon (58,9%) ;
- métaux et minéraux (41,1%) : aluminium, zinc, cuivre, alumine, alliages de fer, nickel, cobalt, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (27,4%), Asie (47,1%), Amériques (18%), Afrique (5,1%) et Océanie (2,4%).
