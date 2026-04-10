Les 55 % restants seront détenus par Alumicore, qui exploitera également l'usine.
Glencore avait déjà réalisé un investisseur majeur dans le secteur grâce à sa participation de 30 % dans Century Aluminium, le plus grand producteur d'aluminium primaire aux États-Unis.
Alumicore exploite une installation à Monessen, en Pennsylvanie, et développe une seconde installation de traitement et de fusion ultramoderne à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ces usines devraient avoir la capacité de recycler plus de 120 000 tonnes d'aluminium par an.
"Glencore et Alumicore espèrent travailler étroitement ensemble pour faire progresser le développement de l'usine, stimuler la croissance future et apporter de la valeur à la fois à l'industrie américaine de l'aluminium et aux communautés locales de Caroline du Sud" indique le groupe.
Glencore plc est spécialisé dans la production et la distribution de métaux, de minéraux et de produits pétroliers à destination notamment des industries automobile, sidérurgique et agroalimentaire. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services logistiques, d'approvisionnement et de financement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pétroliers, de coke et de charbon (53,9%) ;
- vente de métaux et de minéraux (46%) : aluminium, zinc, cuivre, alumine, alliages de fer, nickel, cobalt, etc. ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (27%), Asie (49,1%), Amériques (15,8%), Afrique (5%) et Océanie (3,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.