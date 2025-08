Glencore traverse une zone de turbulences, mais refuse de plier. Le géant anglo-suisse des matières premières a dévoilé des résultats semestriels en recul, avec un EBITDA ajusté en baisse de 14%, à 5,43 milliards de dollars, contre 6,34 milliards un an plus tôt. Pourtant, malgré la pression sur sa production de cuivre et la faiblesse des cours du charbon, l'entreprise mise sur la rigueur budgétaire, la réduction des coûts, et un message fort en faveur de la place financière londonienne.

Glencore n'est pas un acteur minier comme les autres. Héritier de la fusion entre Glencore et Xstrata en 2013, le groupe combine production et négoce à l'échelle mondiale, dans des secteurs aussi variés que le charbon, le cuivre, le zinc, ou encore le blé. Cette double casquette lui confère une flexibilité rare sur les marchés et une influence qui rivalise avec celle des majors pétrolières ou des géants technologiques.

Mais même les géants ne sont pas à l'abri des vents contraires. Le recul de l'EBITDA reflète un ensemble de difficultés : baisse des prix du charbon, chute de 26% de la production de cuivre, et problèmes opérationnels sur plusieurs sites stratégiques. Les mines de Collahuasi, Antamina, Antapaccay et KCC ont particulièrement tiré les résultats vers le bas. Le directeur général, Gary Nagle, reste néanmoins confiant quant à une amélioration au second semestre, un pari qui reste à concrétiser.

Performance contrastée entre production et négoce

Dans le détail, c'est l'activité industrielle (l'exploitation minière) qui a le plus souffert, avec un EBITDA en repli de 17%, à 3,8 MdsUSD. Le pôle marketing s'en sort mieux, avec un EBIT en baisse limitée à 8%, à 1,4 Md.

Glencore a investi 3,2 MdsUSD au cours du semestre, tout en reversant 1,8 Md à ses actionnaires. Résultat : une dette nette en hausse de 30% par rapport à fin 2024, atteignant 14,5 MdsUSD. L'entreprise se veut rassurante, mettant en avant une marge de manœuvre financière confortable et un ratio dette/EBITDA de 1,08x, qui devrait retomber à 1,0x après la vente de sa participation dans Viterra.

Une stratégie offensive malgré la conjoncture

Plutôt que de sonner l'alarme, Glencore choisit de se projeter. Elle ambitionne d'économiser un milliard de dollars de manière récurrente d'ici fin 2026, dont plus de la moitié dès l'an prochain. La production de cuivre devrait repartir à la hausse au second semestre, portée par une meilleure organisation des opérations et une qualité de minerai plus élevée.

Au-delà des chiffres, le groupe affiche une vision résolument tournée vers l'avenir. L'accélération de l'électrification et des projets d'infrastructures vertes devrait, selon lui, creuser l'écart entre l'offre et la demande, notamment sur les métaux critiques comme le cuivre et le cobalt. Cette conviction structurelle se reflète dans la révision à la hausse de ses objectifs à long terme pour l'EBIT marketing, désormais estimé entre 2,3 et 3,5 MdsUSD, soit un point médian relevé de 16%.

Londres reste la maison mère

Enfin, Glencore a tranché sur un sujet symbolique : elle restera cotée à Londres. Alors que plusieurs poids lourds de l'indice FTSE envisagent ou ont déjà migré vers Wall Street, la firme estime qu'un transfert de cotation n'apporterait pas de valeur ajoutée à ses actionnaires. Un choix qui confirme l'attachement de Glencore à la City, malgré l'attraction croissante du marché américain.

Avec un programme de retour aux actionnaires de 3,2 MdsUSD prévu pour l'ensemble de l'année 2025, incluant dividendes et un rachat d'actions d'un milliard, Glencore entend afficher sa solidité, même en période de repli.

Glencore a connu un premier semestre 2025 difficile, mais n'a pas dévié de sa trajectoire stratégique. Pour le groupe, la dynamique mondiale de la demande surpassera durablement l'offre.