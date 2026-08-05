Global Payments abaisse ses objectifs annuels en raison du Moyen-Orient
En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Global Payments fait part d'un abaissement de ses objectifs pour 2026, "compte tenu du conflit en cours au Moyen-Orient et de son impact sur son portefeuille de voyages".
Ainsi, le groupe ne table plus que sur un BPA ajusté entre 13,60 USD et 13,80 USD, contre une précédente prévision de 13,80 USD à 14 USD. En données normalisées, c'est-à-dire à périmètre constant, il anticipe désormais une croissance de 4% à 5% de ses revenus ajustés hors effets de change, contre une prévision précédente d'environ 5%.
Le groupe basé à Atlanta maintient cependant ses prévisions d'une expansion de la marge opérationnelle ajustée d'environ 150 points de base et d'une redistribution de plus de 2 MdsUSD à ses actionnaires cette année.
Au titre de son 2e trimestre 2026, Global Payments dévoile un BPA ajusté en augmentation de 12% sur un an, à 3,46 USD, globalement conforme à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 42%, en amélioration de 70 points de base, sur une base normalisée.
Le groupe de solutions et de services de paiement a réalisé des revenus ajustés en progression d'environ 34%, à 3,16 MdsUSD, dont une croissance de 4% sur une base normalisée, conformément à ses prévisions annuelles.
Global Payments Inc. est spécialisé dans la conception et le développement de solutions et de services de paiement. Le groupe propose aux commerçants, aux entreprises de commerce électronique, aux institutions financières et aux opérateurs de jeux des solutions intégrées d'acceptation et de traitement des opérations par cartes de paiement (cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc.) à travers tous les canaux de vente (Internet, téléphone mobile et points de vente).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79,7%), Europe (16,6%) et Asie-Pacifique (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.