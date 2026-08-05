Ainsi, le groupe ne table plus que sur un BPA ajusté entre 13,60 USD et 13,80 USD, contre une précédente prévision de 13,80 USD à 14 USD. En données normalisées, c'est-à-dire à périmètre constant, il anticipe désormais une croissance de 4% à 5% de ses revenus ajustés hors effets de change, contre une prévision précédente d'environ 5%.

Le groupe basé à Atlanta maintient cependant ses prévisions d'une expansion de la marge opérationnelle ajustée d'environ 150 points de base et d'une redistribution de plus de 2 MdsUSD à ses actionnaires cette année.

Au titre de son 2e trimestre 2026, Global Payments dévoile un BPA ajusté en augmentation de 12% sur un an, à 3,46 USD, globalement conforme à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de 42%, en amélioration de 70 points de base, sur une base normalisée.

Le groupe de solutions et de services de paiement a réalisé des revenus ajustés en progression d'environ 34%, à 3,16 MdsUSD, dont une croissance de 4% sur une base normalisée, conformément à ses prévisions annuelles.