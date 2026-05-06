Global Payments salué pour ses trimestriels meilleurs que prévu

Global Payments s'adjuge 6% sur les premiers échanges à Wall Street, entouré après la publication d'un BPA ajusté en augmentation de 10% à 2,96 USD au titre des trois premiers mois de 2026, dépassant d'environ 5% l'estimation moyenne des analystes.

Sa marge opérationnelle ajustée s'est établie à 39,9%, en hausse de 110 points de base sur une base normalisée (incluant les résultats avant acquisition de Worldpay et excluant ceux des solutions d'émetteur et d'autres activités cédées).



Le groupe de solutions et de services de paiements a réalisé des revenus ajustés en progression d'environ 29,5% à 2,86 MdsUSD, dont une croissance de 5,5% (+4,5% hors effets de change) sur une base normalisée.



"Depuis le début de l'année, nos équipes ont agi rapidement pour faire progresser l'intégration de Worldpay, étendre la portée de Genius et accélérer nos initiatives stratégiques les plus importantes", souligne le CEO Cameron Bready.



"Avec des priorités claires et une base solide, nous sommes en position d'assurer une croissance soutenue, des rendements croissants et une création significative de valeur pour les actionnaires sur le long terme", ajoute le dirigeant.



Pour 2026, il continue de viser un BPA ajusté de 13,80 à 14 USD, ainsi que, en données normalisées, une expansion de la marge opérationnelle ajustée d'environ 150 points de base et une croissance d'environ 5% des revenus ajustés hors effets de change.