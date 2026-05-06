Global Payments salué pour ses trimestriels meilleurs que prévu
Global Payments s'adjuge 6% sur les premiers échanges à Wall Street, entouré après la publication d'un BPA ajusté en augmentation de 10% à 2,96 USD au titre des trois premiers mois de 2026, dépassant d'environ 5% l'estimation moyenne des analystes.
Sa marge opérationnelle ajustée s'est établie à 39,9%, en hausse de 110 points de base sur une base normalisée (incluant les résultats avant acquisition de Worldpay et excluant ceux des solutions d'émetteur et d'autres activités cédées).
Le groupe de solutions et de services de paiements a réalisé des revenus ajustés en progression d'environ 29,5% à 2,86 MdsUSD, dont une croissance de 5,5% (+4,5% hors effets de change) sur une base normalisée.
"Depuis le début de l'année, nos équipes ont agi rapidement pour faire progresser l'intégration de Worldpay, étendre la portée de Genius et accélérer nos initiatives stratégiques les plus importantes", souligne le CEO Cameron Bready.
"Avec des priorités claires et une base solide, nous sommes en position d'assurer une croissance soutenue, des rendements croissants et une création significative de valeur pour les actionnaires sur le long terme", ajoute le dirigeant.
Pour 2026, il continue de viser un BPA ajusté de 13,80 à 14 USD, ainsi que, en données normalisées, une expansion de la marge opérationnelle ajustée d'environ 150 points de base et une croissance d'environ 5% des revenus ajustés hors effets de change.
Actuellement, Cameron M. Bready occupe le poste de président et chef de l'exploitation chez Global Payments, Inc. M. Bready siège également au conseil d'administration de l'Université Oglethorpe, de l'Electronic Transactions Association, de Pace Academy, Inc. et de EIP Acquisition Corp. I.
Dans le passé, M. Bready a occupé les postes de vice-président des finances chez Eversource Energy, de directeur financier, de trésorier et de vice-président exécutif chez ITC Holdings Corp. et de vice-président principal du développement des affaires et des acquisitions chez GenOn Energy Holdings, Inc. et de directeur de l'audit chez Arthur Andersen LLP.
Il est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université Oglethorpe.
Global Payments Inc. est spécialisé dans la conception et le développement de solutions et de services de paiement. Le groupe propose aux commerçants, aux entreprises de commerce électronique, aux institutions financières et aux opérateurs de jeux des solutions intégrées d'acceptation et de traitement des opérations par cartes de paiement (cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc.) à travers tous les canaux de vente (Internet, téléphone mobile et points de vente).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79,7%), Europe (16,6%) et Asie-Pacifique (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.