GM : dans le vert sur des propos de broker

GM (General Motors) gagne non loin de 2% à Wall Street, avec le soutien de propos de Wedbush qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours relevé de 55 à 65 dollars.



Le broker juge que le groupe sait 'faire face de façon impressionnante aux vents contraires douaniers', et le voit 's'embarquer dans un chemin majeur de croissance à venir' avec une position de marché plus forte dans les véhicules électriques.



'GM dispose aussi d'une myriade de nouveaux modèles devant sortir au cours de six à 12 prochains mois, qui pourraient catalyser la demande des consommateurs à travers sa gamme de produits', poursuit Wedbush.