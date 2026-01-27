GM généreux avec ses actionnaires après un BPA trimestriel solide

A l'occasion de la publication de ses résultats, GM indique que son conseil d'administration a décidé d'augmenter son dividende trimestriel de 20%, à 0,18 dollar par action, et d'autoriser un nouveau programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars.

"Depuis des années maintenant, les fortes marques et les véhicules à succès de GM, ainsi que nos services tirés par la technologie et notre discipline opérationnelle, ont généré un cash consistant", explique sa PDG Mary Barra.



Sur son 4e trimestre 2025, le constructeur automobile a engrangé un BPA ajusté en hausse de 30,4% à 2,51 USD, battant d'environ 10% le consensus, avec un EBIT ajusté en croissance de 13,3% à 2,84 MdsUSD et malgré des revenus en baisse de 5,1% à 45,3 MdsUSD.



Ainsi, sur l'ensemble de l'année écoulée, GM a réalisé un BPA ajusté de 10,60 USD, dépassant donc sa fourchette cible qui allait de 9,75 à 10,50 USD, ainsi qu'un EBIT ajusté de 12,7 MdsUSD, dans le haut de ses prévisions de 12-13 MdsUSD.



Affirmant prévoir "une année encore meilleure" pour 2026, avec notamment un marché américain des nouveaux véhicules toujours résilient, le groupe de Detroit anticipe un BPA ajusté entre 11 et 13 USD cette année, ainsi qu'un EBIT ajusté entre 13 et 15 MdsUSD.



Le titre était attendu en hausse de quasiment 4% mardi matin à l'ouverture de Wall Street.