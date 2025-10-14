GM passe une provision de 1,6 milliard de dollars sur ses véhicules électriques

GM a annoncé mardi qu'il allait devoir passer une provision de 1,6 milliard de dollars dans ses comptes de troisième trimestre sous le coup d'une réorientation stratégique de ses activités dans les véhicules électriques en Amérique du Nord, confrontées à une baisse des incitations fiscales à l'achat de véhicules électriques et à l'assouplissement des réglementations sur les émissions.



Le constructeur automobile américain, qui dit s'attendre à ce que la demande pour les véhicules électriques ralentisse au vu de ces éléments, indique avoir décidé d'abaisser en conséquence ses capacités de production dans le domaine.



Si GM souligne que cette provision comprend des dépréciations et autres charges non monétaires pour 1,2 milliard de dollars résultant d'ajustements de ses capacités industrielles, le groupe précise que certaines annulations de contrats et autres règlements commerciaux associés à des investissements auront un impact de 400 millions de dollars au niveau de sa trésorerie.



Dans un avis financier, le groupe ajoute qu'il est 'raisonnablement possible' qu'il ait à comptabiliser de nouvelles charges importantes à l'avenir, sans ou avec impact sur sa trésorerie, avec un effet défavorable tant sur ses résultats que sur son flux de trésorerie.



A Wall Street, le titre GM était attendu en baisse de 1,8% mardi matin dans le sillage de ces annonces.