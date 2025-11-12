General Motors a demandé à plusieurs milliers de ses fournisseurs de nettoyer leur chaîne d'approvisionnement des pièces venues de Chine, selon les informations obtenues par Reuters de sources concordantes. Le constructeur américain cherche à réduire sa dépendance à l'égard de Pékin, sur fond de tensions géopolitiques croissantes. Objectif : sortir totalement de la Chine d'ici à 2027 pour certains fournisseurs.

L’alerte a été donnée dès fin 2024, mais l'offensive a pris une tournure plus urgente au printemps 2025, avec la montée en puissance du bras de fer commercial entre Washington et Pékin. GM justifie ce virage par la nécessité de renforcer la "résilience" de sa chaîne d’approvisionnement. Ses dirigeants encouragent les fournisseurs à se tourner vers d’autres pays, hors de Chine, pour l’approvisionnement en matières premières et pièces détachées.

Tout au long de l’année 2025, les constructeurs automobiles ont dû jongler avec les à-coups des relations sino-américaines. Entre les nouvelles salves de droits de douane imposées par Donald Trump, la crainte de pénuries de métaux rares ou de puces électroniques, le secteur est en état d’alerte permanent. Plusieurs groupes ont commencé à relocaliser une partie de leur production ou à en diversifier l’origine.

Le Mexique moins à risque

Chez GM, cette stratégie vise en priorité les véhicules produits en Amérique du Nord, qui représente l’essentiel de sa production mondiale. Le groupe privilégie les fournisseurs implantés dans la région, tout en restant ouvert à d’autres pays, hors Chine. Si le bras de fer entre l'Administration Trump et le Canada perdure, la tension a l'air d'être retombée avec le Mexique, plaque tournante nord-américaine de plusieurs équipementiers. GM se méfie aussi de pays comme la Russie ou le Venezuela, visés par des restrictions américaines pour des raisons de sécurité nationale. Mais la Chine reste le principal enjeu.

Le constructeur avait déjà entamé un découplage partiel, notamment sur les batteries et les puces. Il s’est associé à une entreprise américaine de terres rares et a investi dans une mine de lithium au Nevada. Désormais, l’effort s’élargit à des composants plus courants. La PDG Mary Barra a réaffirmé en octobre que GM cherche à produire localement autant que possible. Son responsable des achats mondiaux, Shilpan Amin, a souligné que le facteur coût ne suffit plus à guider les choix : "La résilience prime."

Du "Just in Time" ajusté depuis 30 ans à détricoter

Pour les sous-traitants, sortir de Chine est un défi logistique et financier. Dans certains secteurs clés comme l’électronique, l’éclairage ou les moules industriels, l’offre est largement dominée par la Chine. "C’est un chantier énorme", confie un cadre d’un grand équipementier. Collin Shaw, président de l’association MEMA, rappelle que ces dépendances se sont construites sur des décennies : "On essaie de défaire en quelques années ce qui a mis 20 ou 30 ans à se construire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain."

Chahutés depuis 2020, les équipementiers ont redressé la tête cette année, après le gros trou d'air des "tarifs réciproques" de la fin mars

Les équipementiers automobiles sont généralement très implantés en Chine, même s'ils ont la plupart du temps des réseaux mondiaux assez denses. Si l'on prend le cas de Valeo, la Chine est en première position au nombre d'employés par pays (14 507 sur 95 254 au total), devant le Mexique (12 925) et la France (10 854), ce qui donne une idée de l'importance de cette implantation. Même situation chez Forvia, qui emploie 24 670 de ses 121 852 salariés en Chine, devant le Mexique (20 612) et l'Allemagne (11 951). Le canadien Magna, gros fournisseur de l'industrie automobile américaine, emploie pour sa part 30 000 de ses 170 000 salariés en Chine, 27 750 au Mexique et 26 000 aux Etats-Unis.