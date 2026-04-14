GM profite de l'avis positif de Deutsche Bank

L'action General Motors est entourée à Wall Street et progresse de 3,40%, à 79,43 dollars, soutenue notamment par le relèvement de recommandation de Deutsche Bank.

Profitant du récent repli du titre (-11,06% depuis son plus haut annuel touché le 27 janvier à 86,38 dollars), les analystes sont passés de conserver à acheter, en relevant leur objectif de cours de 83 à 90 dollars. Ils estiment que le point d'entrée est attrayant pour s'exposer à une potentielle histoire de revalorisation sur plusieurs années.



La volatilité à court terme peut être attribuée aux développements géopolitiques, mais leur thèse repose sur la résilience opérationnelle dont le constructeur américain d'automobiles a fait preuve à plusieurs reprises ces dernières années.



Malgré un manque de stabilité sur les perspectives 2026, Deutsche Bank continue de croire que de nombreux leviers de profit de GM restent sous le contrôle de l'entreprise. Le mix véhicules peut, en outre, générer de nouveaux gains, soutenus par le passage à la plateforme de camions de nouvelle génération en 2027 et par la réduction des pertes liées aux véhicules électriques après les dépréciations d'actifs. Enfin, autre élément en faveur du groupe, le flux de revenus "logiciels + services" semblent gagner en dynamique.



Focus sur le premier trimestre...



Selon des vérifications de Deutsche Bank, le comportement des consommateurs n'a pas changé et les analystes n'ont pas observé de baisse significative des volumes, malgré une instabilité macro-économique récemment. Une détérioration du volume et du mix est toutefois prévue sur les trois premiers mois de cette année, même si les prix devraient aider à l'atténuer. DB précise que les tarifs douaniers seront le principal facteur de baisse en glissement annuel, avec un impact négatif prévu d'environ 800 millions de dollars, là où l'entreprise table sur un montant entre 700 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Selon Deutsche Bank, l'Ebit du premier trimestre devrait s'élever à 2,91 milliards de dollars.



... et sur les perspectives annuelles



Pour les analystes, la principale question pour la conférence du premier trimestre est de savoir comment GM gérera ses prévisions annuelles face au contexte macro-économique volatil, notamment sur les matières premières et la chaîne d'approvisionnement. Toujours selon DB, de nombreux facteurs de croissance annuelle sont sous le contrôle du constructeur auto, comme la réduction des pertes sur les véhicules électriques par la baisse des capacités, ou les gains sur les coûts de garantie et les avantages réglementaires. Les analystes visent un Ebit annuel de 14,1 milliards de dollars, proche du milieu de la fourchette visée.