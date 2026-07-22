GM sur une bonne dynamique

En belle hausse hier (+4,91%), le titre General Motors poursuit sur sa lancée aujourd'hui (+5,67%, à 84,03 dollars). La veille l'action du constructeur automobile américaine profitait d'une publication trimestrielle meilleure que prévu et du relèvement de certains objectifs, et ce mercredi il est soutenu par une note positive de DZ Bank.

Pour évoquer les comptes du deuxième trimestre de GM, la banque allemande indique qu'ils sont nettement supérieurs aux attentes du marché. Les analystes parlent même d'une surprise positive avec un bénéfice par action de 3,57 dollars, contre 2,53 dollars un an plus tôt et un consensus à 3,19 dollars. L'élément clé pour DZ Bank est la nette progression (+43%) du résultat opérationnel à 3,45 milliards de dollars sur le marché nord-américain, qui reste crucial.



Cette bonne performance est liée au fort pouvoir de fixation des prix conservé sur le segment très rentable des SUV et des pick-up. Pour DZ Bank, les remises de prix accordées se sont situées à un niveau nettement inférieur à la moyenne du secteur. En parallèle, le groupe a réalisé de nouvelles économies d'environ 1 milliard de dollars sur les demandes de garanties de sa clientèle.



Autre point fort de la publication de General Motors, la direction a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. La fourchette visée pour l'Ebit ajusté (hors éléments exceptionnels) a été portée au point médian de 500 millions de dollars, s'établissant désormais entre 14 et 16 milliards de dollars, contre de 13,5 à 15,5 milliards de dollars auparavant. En outre, le bénéfice par action est attendu entre 12 et 14 dollars, contre de 11,5 à 13,5 dollars précédemment. DZ Bank y voit un signal très positif concernant la poursuite de la stabilité des prix et du mix de ventes au cours du second semestre.



La recommandation des analystes est à acheter sur le titre GM, avec un objectif de cours relevé de 100 à 105 dollars.