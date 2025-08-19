GM : titre en hausse, un broker relève sa cible

GM gagne plus de 1,5% à New York après que Wedbush a confirmé son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 55 à 65 dollars, estimant notamment que le constructeur automobile sait 'faire face de façon impressionnante aux vents contraires douaniers'.



Selon lui, GM dispose de 'nombreuses stratégies différentes basées sur des options qui devraient l'aider à atténuer l'impact des droits de douane', mentionnant des relocalisations de production et de la planification de coûts ou de logistique.



Le broker juge le groupe 'très préparé à toutes les options sur la table', et le voit 's'embarquer dans un chemin majeur de croissance à venir avec une position de marché dans les véhicules électriques plus forte que ces dernières années'.



'GM dispose aussi d'une myriade de nouveaux modèles devant sortir au cours de six à 12 prochains mois, qui pourraient catalyser la demande des consommateurs à travers sa gamme de produits', poursuit Wedbush.