Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 octobre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Nanobiotix, au résultat d'une cession d'actions hors marché.
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 2 455 335 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 5,09% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société de biotechnologie.
Goldman Sachs à moins de 5% des votes de Nanobiotix
Publié le 05/11/2025 à 16:35
