Goldman Sachs abaisse sa recommandation sur Remy Cointreau

Goldman Sachs a dégradé vendredi sa recommandation sur le titre Remy Cointreau, ramenée à 'neutre' contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours abaissé de 65 à 50 euros suite à la publication par le groupe de spiritueux de chiffres d'activité semestriels inférieurs aux attentes, qui s'est accompagnée d'un avertissement pour l'exercice 2025/2026.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine invoque une 'faible' visibilité quant à une éventuelle reprise de l'activité tout en jugeant 'peu probable' une amélioration de la trésorerie sur le court terme.



La firme new-yorkaise souligne qu'en dépit de l'éclaircissement récent sur l'impact des droits de douane américains, la demande de cognac reste faible aux Etats-Unis, où la population cible du groupe français dispose de peu de moyens pour ses dépenses non-essentielles, tandis que la consommation en Chine reste affectée par le moral déprimé des ménages sur fond de politique d'austérité.



Quant au projet de l'équipe de management de se concentrer sur la génération de 'cash', Goldman évoque un plan 'bienvenu', mais dont les effets devraient tarder à se matérialiser.



Depuis que la banque avait ajouté le titre à sa liste d'achat, en juin 2021, le titre Remy a perdu 74% de sa valeur, à comparer avec un gain de 28% sur la période pour l'indice FTSE World Europe.