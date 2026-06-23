Goldman Sachs abaisse son objectif de cours sur Capgemini, l'achat maintenu
Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 12 mois sur Capgemini à 150 euros, contre 165 euros précédemment, afin d'intégrer une réévaluation à la baisse globale du secteur des services informatiques, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.
Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine explique que sa thèse fondamentale sur l'entreprise reste inchangée en raison du positionnement du groupe technologique sur le segment supérieur de la chaîne de valeur des services numériques.
"Bien que des questions subsistent quant à la trajectoire de croissance à long terme, compte tenu des risques plus larges que fait peser l'IA agentique sur les services informatiques, notre thèse fondamentale pour Capgemini reste inchangée", souligne Goldman dans l'étude.
Un point d'entrée jugé attractif
La firme new-yorkaise souligne également que la valorisation actuelle du titre offre un point d'entrée attractif, puisque l'action accuse une décote d'environ 25% par rapport à ses pairs mondiaux, à commencer par Accenture, tout en affichant un rendement du flux de trésorerie disponible (free cash flow yield) estimé à environ 14% pour 2027.
Selon Goldman Sachs, la surperformance future de l'action Capgemini va toutefois rester conditionnée à plusieurs facteurs clés : la stabilité de la croissance organique de son chiffre d'affaires, la concrétisation des synergies de revenus liées à l'intégration de WNS, ainsi que la résilience de ses marges.
Son nouvel objectif laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 70% par rapport au cours actuel.
Capgemini SE figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services informatiques. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles :
- conception, développement et intégration de systèmes ;
- prestations d'infogérance : gestion d'applications et d'infrastructures ;
- prestations de services de technologie et d'ingénierie : prestations d'accompagnement et de support des équipes informatiques internes ;
- prestations de conseil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18,7%), Royaume-Uni et Irlande (13,4%), Europe (30,4%), Amérique du Nord (28,4%), Asie-Pacifique et Amérique latine (9,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.