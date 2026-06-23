Goldman Sachs abaisse son objectif de cours sur Capgemini, l'achat maintenu

Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours à 12 mois sur Capgemini à 150 euros, contre 165 euros précédemment, afin d'intégrer une réévaluation à la baisse globale du secteur des services informatiques, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.

Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine explique que sa thèse fondamentale sur l'entreprise reste inchangée en raison du positionnement du groupe technologique sur le segment supérieur de la chaîne de valeur des services numériques.



"Bien que des questions subsistent quant à la trajectoire de croissance à long terme, compte tenu des risques plus larges que fait peser l'IA agentique sur les services informatiques, notre thèse fondamentale pour Capgemini reste inchangée", souligne Goldman dans l'étude.



Un point d'entrée jugé attractif



La firme new-yorkaise souligne également que la valorisation actuelle du titre offre un point d'entrée attractif, puisque l'action accuse une décote d'environ 25% par rapport à ses pairs mondiaux, à commencer par Accenture, tout en affichant un rendement du flux de trésorerie disponible (free cash flow yield) estimé à environ 14% pour 2027.



Selon Goldman Sachs, la surperformance future de l'action Capgemini va toutefois rester conditionnée à plusieurs facteurs clés : la stabilité de la croissance organique de son chiffre d'affaires, la concrétisation des synergies de revenus liées à l'intégration de WNS, ainsi que la résilience de ses marges.



Son nouvel objectif laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 70% par rapport au cours actuel.