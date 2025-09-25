(Zonebourse avec Reuters) Goldman Sachs table sur un regain des fusions-acquisitions, porté par la consolidation sectorielle et le dynamisme du capital-investissement. La baisse des taux d'intérêt devrait accélérer le mouvement. Mais John Waldron alerte sur les fragilités budgétaires américaines et les tensions géopolitiques.

The Goldman Sachs se montre de plus en plus optimiste sur le marché des fusions-acquisitions (M&A), porté par un mouvement de consolidation dans plusieurs secteurs d’activité et une accélération des opérations soutenues par le capital-investissement, selon son président John Waldron.

"Je pense que vous allez voir davantage d'entreprises, de PDG et de conseils d'administration prendre des initiatives, un peu comme ce que l'on observe dans le secteur ferroviaire", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par le Financial Times à New York.

"Je dirais que nous sommes plus qu’assez optimistes. L’intérêt croissant que nous constatons à travers les discussions nous rend vraiment plus confiants", a-t-il ajouté.

En juillet dernier, Union Pacific a annoncé le rachat de son concurrent Norfolk Southern pour 85 milliards de dollars, dans le but de créer le premier opérateur ferroviaire américain couvrant l’ensemble du territoire, de la côte Est à la côte Ouest. Cette opération pourrait redéfinir la logistique du transport de marchandises aux États-Unis, des céréales aux véhicules.

À l’échelle mondiale, les fusions-acquisitions ont totalisé 2 600 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année, un record pour cette période depuis le pic observé pendant la pandémie en 2021.

John Waldron a souligné que les opérations soutenues par les fonds de capital-investissement s’accélèrent, un phénomène que Goldman Sachs observe également dans son propre carnet d’affaires. "On arrive à un point où ce moteur va commencer à tourner à plein régime", a-t-il estimé.

La baisse des taux d’intérêt opérée par la Réserve fédérale devrait également stimuler l’activité, en réduisant le coût du capital pour les entreprises, a-t-il expliqué.

D’un point de vue macroéconomique, Waldron s’est montré confiant sur les fondamentaux économiques, particulièrement aux États-Unis, tout en reconnaissant que les tensions commerciales et géopolitiques freinent l’économie mondiale. "Je dois dire que l’économie américaine fait preuve d’une résilience extraordinaire. Malgré tout ce qu’elle a traversé, elle continue d’avancer avec force", a-t-il déclaré.

Il a toutefois mis en garde contre la situation budgétaire américaine, jugée intenable à long terme. "À moyen et long terme, il serait bien meilleur pour l’économie américaine et pour la santé du système que nous reprenions le contrôle de nos dépenses", a-t-il affirmé.

Un organisme de surveillance budgétaire avait indiqué en août que le déficit fédéral des États-Unis serait près de 1 000 milliards de dollars plus élevé au cours des dix prochaines années que les prévisions émises en janvier par le Bureau du budget du Congrès. Cette révision est liée à des mesures fiscales, des lois de dépenses supplémentaires et aux droits de douane.

Enfin, John Waldron s’est dit préoccupé par d’éventuelles barrières à l’embauche de talents à l’échelle mondiale. L’administration Trump prévoit d’imposer des frais uniques de 100 000 dollars pour les nouveaux visas H-1B, ce qui pourrait avoir un impact sur les établissements financiers, grands utilisateurs de ces visas, même si les entreprises technologiques en demeurent les principaux bénéficiaires.