Goldman Sachs dépasse les 10% du capital d'Ubisoft

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 29 juin, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft Entertainment et détenir indirectement 13 694 725 actions Ubisoft, soit 10,07% du capital et 9,10% des droits de vote.

La banque d'affaires américaine précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions de l'éditeur français de jeux vidéo détenues par assimilation.



Goldman Sachs précise qu'elle n'envisage pas d'acquérir le contrôle d'Ubisoft, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes en qualité d'administrateur, de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.