Goldman Sachs dépasse les 10% du capital de Teleperformance

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital de Teleperformance, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 6 080 736 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 10,16% du capital et 9,91% des droits de vote du spécialiste de l'externalisation de la relation client.



Goldman Sachs confirme qu'elle ne prévoit pas de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes en tant qu'administrateur, membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.