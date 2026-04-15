Goldman Sachs dépasse les 10% du capital de Teleperformance
Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital de Teleperformance, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.
Publié le 15/04/2026 à 12:02
Goldman Sachs confirme qu'elle ne prévoit pas de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes en tant qu'administrateur, membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.