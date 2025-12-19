Goldman Sachs dépasse les 5% de Nanobiotix

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 décembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nanobiotix, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 3 597 237 actions Nanobiotix représentant autant de droits de vote, soit 7,43% du capital et 7,18% des droits de vote de cette société de biotechnologies.