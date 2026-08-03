Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 juillet, indirectement, le seuil de 5% des droits de vote de Pernod Ricard et détenir 15 628 167 actions Pernod Ricard, représentant autant de droits de vote, soit 6,20% du capital et 5,16% des droits de vote.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Pernod Ricard hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en hausse le seuil de 5% du capital du géant français des spiritueux.