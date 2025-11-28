Goldman Sachs Group déclare à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 21 novembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Forvia, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine précise détenir, indirectement, 11 820 900 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 6,00% du capital et 5,10% des droits de vote de l'équipementier automobile français.