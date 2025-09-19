Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 10 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 7,83% du capital et des droits de vote du groupe immobilier.
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Icade hors marché. A cette occasion, Goldman Sachs Bank Europe a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
Goldman Sachs dépasse les 5% du capital d'Icade
Publié le 19/09/2025 à 16:08
