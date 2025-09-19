Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 15 septembre, le seuil de 5% du capital de Forvia et détenir 5,22% du capital et 4,44% des droits de vote de cet équipementier automobile.
La banque d'affaires new-yorkaise précise que ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour la déclarante.
Goldman Sachs dépasse les 5% du capital de Forvia
Publié le 19/09/2025 à 11:15
