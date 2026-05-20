Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 mai, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Forvia, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 9 987 785 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du capital et 4,31% des droits de vote de l'équipementier automobile français.