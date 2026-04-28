Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 avril, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Pernod Ricard, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 13 094 900 actions Pernod Ricard représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du capital et 4,32% des droits de vote du groupe de spiritueux.